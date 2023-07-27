Медведев опубликовал мем на идею о легализации лекарств на основе каннабиса на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины в НАТО предложил ее властям переключиться с кокаина на каннабис. Таким образом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил по поводу законопроекта о легализации лекарств на основе марихуаны на Украине.

В своем Twitter политик опубликовал мем, который подписал так: «последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине».

На картинке изображен актер Леонардо Ди Каприо в роли героя фильма «Остров проклятых». Он якобы заявляет, что Украина вступит в альянс, но при одном условии. Там же персонаж уточняет: «Вы введете закон о переходе с кокаина на каннабис».

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе марихуаны. Как заявил украинский лидер, такое решение позволит жителям страны больше не терпеть боль, стресс и травмы.

Позже данную идею поддержало министерство здравоохранение Украины. Тогда в ведомстве выразили надежду на то, что законопроект в ближайшее время будет одобрен Верховной радой страны.