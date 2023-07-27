Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июля 2023 12:13

Путин: 27 июля в зоне спецоперации будет вручение государственных наград

Подразделения получат почетные наименования
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: 27 июля в зоне спецоперации будет вручение государственных наград

Путин: 27 июля в зоне спецоперации будет вручение государственных наград

Фото: REUTERS

27 июля в зоне специальной военной операции будут вручаться государственные награды, а подразделения получат почетные наименования. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на саммите «Россия - Африка».

Он также подчеркнул, что силы противника удалось отбросить.

Ранее глава государства также подчеркнул, что в последние дни боевые действия в зоне спецоперации активизировались, а основной удар Вооруженных сил Украины приходится на Запорожском направлении.