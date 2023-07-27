Баланс сил на стороне России, признали в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные Соединенных Штатов Америки и Украины отказались делать новые прогнозы о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack, ссылаясь на чиновника из США.

"Реальность в том, что баланс сил решен. У Путина есть то, что он хочет", - сообщил журналисту американский чиновник.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали вторую волну своего контрнаступления после первой провалившейся.

Президент России Владимир Путин заявил, что широкомасштабное наступление Украины началось 4 июня 2023 года. Глава государства также подтвердил вторую волну украинского наступления, сообщив об активизации боевых действий, в частности, на Запорожском направлении.

Путин также подчеркнул, что противник не имеет успеха ни на одном из направлений в зоне спецоперации. Наоборот, военные ВСУ несут крупные потери, оставляя тела своих погибших солдат на поле боя.