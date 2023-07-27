Дипломат Буякевич: Запад не питает иллюзий о военных успехах украинской армии Фото: Александр КОЦ

Западные лидеры не питают иллюзий о военных успехах Вооруженных сил Украины и поэтому пытаются максимально затянуть конфликт. Такое заявление сделал заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

— Попытки активных наступательных действий формирований Владимира Зеленского вглубь территории Российской Федерации в Донбассе и нижнем Поднепровье осуществляются уже почти три месяца, с 4 июня текущего года. За это время им не удалось добиться каких-либо существенных успехов, — подчеркнул дипломат.

Буякевич также отметил, что поставляемое Западом вооружение никак не может повлиять на обстановку в зоне конфликта и тем более изменить ее. По его мнению, «натовские стратеги» пытаются пролить максимальное количество крови по обе стороны и разрушить больше инфраструктуры, чтобы природные богатства были непригодны к использованию еще долгие годы.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что потери российской армии в ходе наступления ВСУ в десятки раз меньше украинских. Он отметил, что в последней атаке противник потерял более 200 человек.