Стасишин: Россия и Конго обсуждают проекты по развитию городской среды

Заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин на форуме «Россия-Африка 2023» рассказал, что Россия и Конго обсуждают реализацию ряда совместных проектов, касающихся развития городской среды и умного города.

Чиновник уточнил, что в четверг, 27 июля, Россией был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве с Конго.

«Прошла встреча с министром иностранных дел, мы обсудили точки соприкосновения по линии комфортной городской среды, умного города, технологий строительства, взаимоотношений по развитию городов, созданию более качественного и комфортного проживания для граждан», — сообщил Стасишин.

Он отметил, что стороны достигли договоренности о том, что в будущем российский Минстрой будет делиться опытом с профильным министерством Конго по созданию комфортной городской среды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова поделиться с африканскими странами интеграционным опытом по линии Союзного государства России и Белоруссии. Кроме того, российский лидер указал на заинтересованность России во взаимодействии со всеми интеграционными структурами Африки, в том числе ЕАЭС и зоной свободной торговли Африканского союза.