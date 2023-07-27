Ряд африканских стран заинтересован в покупке вертолётов Ми-28НЭ у России, фото: РЮМИН Александр/ТАСС

Несколько африканских стран, расположенных южнее пустыни Сахара, заинтересованы в покупке российских ударных вертолётов Ми-28НЭ, и их поставки уже ведутся. Об этом сообщил агентству ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Интерес в странах Африки южнее Сахары к приобретению вертолетов Ми-28НЭ имеется, поставки данной техники осуществляются», - заявил Шугаев.

Также он упомянул и о других вертолётах, в которых также заинтересованы в Африке - Ка-52М. Однако об их поставках говорить пока рано, сейчас ведутся только предконтрактные работы. Шугаев уточнил, что востребованность этой техники стала следствием её результативности в зоне проведения спецоперации.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин заявил о возможности кратного увеличения товарооборота между Россией и Африкой в ближайшее время.