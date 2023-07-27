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НовостиЭкономика27 июля 2023 12:56

Европейский Центробанк поднял базовую процентную ставку до исторического максимума

Регулятор повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов
Роман ПОЛОСИКОВ
Европейский Центробанк поднял базовую процентную ставку до исторического максимума

Европейский Центробанк поднял базовую процентную ставку до исторического максимума

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские центральный банк принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов. Теперь базовая процентная ставка снова поднялась до исторического максимума. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного после проведения заседания совета регулятора.

— Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, — говорится в сообщении регулятора.

После этого решения базовая процентная ставка составляет 4,25 процента годовых, а ставка по депозитам увеличилась до 3,75 процента. Вместе с этим ЕЦБ поднял ставку и по краткосрочным кредитам, которая теперь составляет 4,5 процента.

Ранее KP.RU рассказывал, что дефолт Еврозоны неизбежен, а некоторые европейские страны могут обанкротиться уже в ближайшее время. Так например госдолг Италии составляет более 3,5 триллиона долларов, что приравнивается к 170 процентам ВВП.