Европейский Центробанк поднял базовую процентную ставку до исторического максимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские центральный банк принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов. Теперь базовая процентная ставка снова поднялась до исторического максимума. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного после проведения заседания совета регулятора.

— Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, — говорится в сообщении регулятора.

После этого решения базовая процентная ставка составляет 4,25 процента годовых, а ставка по депозитам увеличилась до 3,75 процента. Вместе с этим ЕЦБ поднял ставку и по краткосрочным кредитам, которая теперь составляет 4,5 процента.

Ранее KP.RU рассказывал, что дефолт Еврозоны неизбежен, а некоторые европейские страны могут обанкротиться уже в ближайшее время. Так например госдолг Италии составляет более 3,5 триллиона долларов, что приравнивается к 170 процентам ВВП.