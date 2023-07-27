Видео крушения вертолёта Ми-8 на Алтае опубликовано в Сети

Видео момента крушения вертолёта Ми-8 на Алтае опубликовано в Сети, фото: скриншот из видео

В социальных сетях было опубликовано видео, снятое при посадке вертолёта Ми-8 в Алтайском крае. На записи хорошо виден момент крушения воздушного судна, которое задевает линию электропередач, валится набок и загорается.

Внутри вертолёта, в момент крушения, находились 16 человек, среди которых было трое членов экипажа, а все остальные - туристы. В результате случившегося погибли четыре человека. Пожар удалось потушить в 12:35 по московскому времени, 27 июля 2023 года.

Известно, что десять человек пострадали, все они сейчас находятся в больнице. Туристы приехали на Алтай из разных регионов России: Санкт-Петербурга, Омска, Москвы, Новосибирска и других городов.

Ранее «КП-Барнаул» опубликовал полную хронологию трагедии с вертолётом Ми-8 на Алтае.