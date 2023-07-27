Елена Мякотникова: Россия предложила W20 создать отдельное направление по климату

Елена Мякотникова

Россия находится в партнерстве с африканскими странами и в первую очередь по вопросам климата. Именно российская сторона предложила «женской двадцатке» создать отдельное направление по климату, которое было создано в 2022 году. Об этом рассказала «КП» директор функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» компании «Сибур» Елена Мякотниква на саммите «Россия - Африка».

— В прошлом году женская «двадцатка» была одной из немногих рабочих групп, которая смогла подписать свое коммюнике, итоговую декларацию. И там же мы предложили создать отдельное направление по климату. В этом году оно было создано, — рассказала Мякотникова.

Она также добавила, что это направление возглавила профессор Нарния Болер-Миллер из Южной Африки, под руководством которой и был выпущен итоговый документ. В него вошли лучшие глобальные практики, предложенные Россией.

— Создание нашего реестра углеродных единиц, а также необходимость гармонизации реестров между российскими и африканскими странами, странами Азии и так далее, — подчеркнула Елена Мякотникова.

По ее словам, климатическая повестка на данный момент не находится под санкционным воздействием, что позволит совместно бороться с глобальным потеплением и обмениваться лучшими практиками, опытом, а также декарбонизация.