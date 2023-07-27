ВОЗ: почти в половине стран мира за месяц не выявлено ни одного случая COVID-19 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За последние 28 дней почти в половине стран мира не было выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«В течение этого 28-дневного периода 52% ( 122 из 234) стран и территорий сообщили по крайней мере об одном случае – доля, которая сокращается с середины 2022 года», - говорится в заявлении ВОЗ.

Всего во всём мире за месяц заболели 868 тыс. человек, три тысячи умерли из-за коронавируса.

Ранее KP.RU сообщил, что пандемия коронавируса во всём мире официально закончилась.