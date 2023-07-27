Первый полигон Центра «ВОИН» появится в Белгородской области

Здесь будут проходить практические занятия по сапёрному делу и инженерной подготовке, в том числе – отработка навыков разбивки окопов и укрытий для личного состава, блиндажей, способов их оборудования и маскировки.

Также на полигоне будет тренироваться инструкторский состав Центра «ВОИН». Все его специалисты уже прошли комплексную подготовку в Российском университете спецназа, Молодежном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России. Многие из наставников имеют за плечами боевой опыт. Но независимо от прошлых заслуг, каждый из инструкторов Центра постоянно повышает свою профессиональную квалификацию.

«Полигоны дадут возможность для апробации беспилотных летательных аппаратов и другой техники и отработки выполнения задач инженерного обеспечения, действий в различных условиях боевой обстановки. Первый такой полигон появился в Белгородской области. Со временем у каждого филиала центра «ВОИН» будет свой полигон. Это станет ещё одной важной ступенью повышения качества обучения», – прокомментировал новый этап развития военно-патриотического движения в России Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В задачи Центра «ВОИН» входит подготовка молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в Вооруженных силах страны. С этой целью совершенствуется их физическая подготовка и укрепляется моральный дух. Важное направление работы – обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет, которые находятся в запасе. Профессиональные инструкторы помогают им восстановить утраченные компетенции и навыки, а также подготавливают к текущим боевым действиям.

КОНКРЕТНО

В мае этого года региональные филиалы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» открылись в 12 пилотных регионах страны. Возрождение в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи инициировали сопредседатель Российского союза боевых искусств – первый Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В сентябре 2022 года идею поддержал Президент России Владимир Путин. Куратор проекта — член наблюдательного совета, советник Министра МЧС РФ Даниил Мартынов. Директор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» – Николай Язынин.