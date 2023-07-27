Эксперты из России и Африки обсудили сотрудничество в области атомной энергетики Фото: kremlin.ru

Специалисты из российско-африканские специалисты в области атомной энергетики встретились на полях саммита Россия - Африка, чтобы обсудить расширение двустороннего сотрудничества. Модератором встречи стал спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Африка идет к тому, чтобы от пятой части населения Земли стать одной третьей. При этом, если смотреть на электрогенерацию в мире, то в прошлом году было выработано на планете примерно 30 триллионов киловатт-часов электроэнергии, а в Африке - меньше одного. И в этом смысле эта диспропорция не может долго сохраняться», - заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Министр электроэнергии Египта Мохамед Шакер Эль-Маркаби отметил, что сотрудничество с Россией положительно сказывается на развитии всех сфер жизни в стране. Благодаря этому ожидается рост числа рабочих мест в девять раз. Гендиректор Rwanda Atomic Energy Board Фидель Ндахайо отметил, что атомная энергетика может исправить ситуацию, когда только 70% населения имеет доступ к электроэнергии.

«Африка – очередной этап развития мировой ядерной энергетики. Сейчас все глаза будут прикованы к тому, что Россия предлагает на этом форуме своим друзьям», - подчеркнула основатель Africa4Nuclear Принцесса Мтомбени.

Представитель Танзании Машака Битеко указал на то, что его страна намерена нарастить ВВП на 10%, и сейчас рассматривает разные технологии из других стран, приглашая Россию присоединиться к развитию урановой программы.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в страны Африки. Поставки за 2022 год оцениваются в 4,7 млрд долларов.