Гончаренко: РФ поделится с Африкой технологиями по добыче и обороту драгметаллов

Юлия Гончаренко Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия готова делиться с Африкой наработанными технологиями в области добычи и сбыта драгоценных металлов. Об этом "Комсомольской правде" на полях форума Россия - Африка сообщила директор департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Юлия Гончаренко.

"И мы, и они - добывающие страны, и мы видим задачу нас как РФ разъяснить, объяснить все те моменты, связанные с добычей, в части максимального поступления финансовых средств от добычи в экономику тех стран, где это золото и камни добываются. Потому что действительно и Россия много лет, к сожалению, ущемлялась в этой части, природные ресурсы вывозились", — сказала Гончаренко KP.RU.

В последние годы Россия сосредоточилась на формировании добавленной стоимости в стране. Это означает, что всё, что добывается в России, должно быть переработано именно здесь. Знаниями в этой области Россия готова поделиться со своими африканскими партнерами, заявила Гончаренко. Речь также идет об обмене специалистами.

"Для того чтобы правильно отлаживать процессы, для того чтобы не просто шла добыча и делался на ней определенный бизнес, не всегда в интересах этой страны, а для того, чтобы страна понимала, что добыто столько-то всех полезных природных ресурсов, не только драгоценных металлов. Потому что там есть и сопутствующие металлы, которые иногда дороже, чем те металлы, которые признаются драгоценными. Чтобы это максимально распределялось либо формировались фонды, которые обеспечивают экономическую безопасность этих стран", — заключила Гончаренко.

Форум Россия - Африка проходит в Санкт-Петербурге и завершится 28 июля.