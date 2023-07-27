Роман Чекушев: Россия планирует начать строительство промзоны в Египте в 2023 году

Директор департамента международной кооперации, лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия планирует создать промзону в Египте, на которой будет построено несколько промышленных зданий, в которых и разместят не только российские производства и производства стран Евразийского экономического союза. Об этом в беседе с «КП» рассказал директор департамента международной кооперации, лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушев.

— Мы выбрали первый участок, который будет освоен российскими компаниями, которые находятся на юге Суэцкого канала, в городе Айн-Сохна, — отметил Чекушев.

Он добавил, что в этой промзоне планируется размещение нескольких предприятий для совместного производства. Помимо этого будет и несколько участков для отдельно стоящих производств, которым требуются более крупные помещения.

Чекушев добавил, что согласованный участок имеет все необходимые коммуникации и подходящую транспортную инфраструктуру. Неподалеку от участка есть железнодорожная ветка, которая позволит иметь связь со всеми частями Египта.

Также стало известно, что еще 20 марта сопредседатель межправкомиссии Денис Мантуров подписал изменения в документ, который позволит юридическии получить выбранный участок земли. Уже до конца 2023 года ожидается получение финансирования, после которого и начнется строительство.