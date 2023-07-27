Четыре человека погибли при крушении вертолета на Алтае, двое выжили

Падение Ми-8 на Алтае. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай

По уточненным данным, в результате крушения вертолета в Республике Алтай, погибли четыре человека, а еще двое выжили. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС региона.

— Погибли четыре человека, двое самостоятельно, оказывается, покинули борт. Мы думали, что они под обломками. И сами же добрались до больницы. У них травмы средней степени тяжести, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что еще трое пострадавших при падении вертолета, будут доставлены в ожоговый центр Барнаула при помощи санитарной авиации. Информацию о числе погибших подтвердил и пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Напомним, что 27 июля стало известно о крушении вертолета на Алтае в селе Тюнгур. На борту в момент происшествия находилось 16 человек, а изначально появилась информация о шести погибших. Позже появилась информация, что причиной падения могла стать ошибка пилотов.

KP.RU собрал полную хронологию крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай.