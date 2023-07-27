"Они угрожали, пока я не вызвал полицию": швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев

В Швейцарии пришли в ужас от поведения украинских беженцев Фото: REUTERS

Супруги из Украины скрыли свое настоящее материальное положение ради бесплатной жизни в швейцарском Цюрихе. Их разоблачили арендодатели. Издание Blick опубликовало историю 66-летнего Энди Кунца, предоставившего украинской семье квартиру.

"Никогда не думал, что с нами такое случится", - признался Кунц в начале истории. Он сообщил, что украинская пара забронировала четырехкомнатную квартиру для отпуска еще до начала спецоперации в феврале 2022 года. Супруги прибыли в Цюрих в марте на дорогостоящем внедорожнике Mercedes.

После начала СВО украинцы не захотели возвращаться в Киев и уговорили арендодателей продлить их проживание в квартире, а сами обратились за ежемесячными социальными пособиями в муниципалитет Визендангена. Власти Швейцарии "купились" на историю пары и стали выделять им деньги как на жилье, так и на медицинскую страховку.

Как только состоятельные украинцы освоились в Швейцарии в роли бедных беженцев, Энди Кунц стал подмечать несостыковки. Так, супруг подарил своей жене вторую дорогую машину, сумку Louis Vuitton, серьги Tiffany и возил ее на курорт в Австрию.

Выяснилось, что украинский "беженец" на самом деле являлся довольно успешным бизнесменом в сфере кейтеринга на Украине, у него была своя квартира в Киеве и загородный особняк. После вскрывшегося обмана муниципалитет обязал супружескую пару выплатить им долг в размере 57 тысяч франков, однако те до сих пор этого не сделали.

По словам швейцарского арендодателя, в начале апреля пара внезапно исчезла, испортив мебель на 16 тысяч франков. В июне они появились и потребовали ключи от квартиры.

"Они кричали и угрожали, пока мы не позвонили в полицию. Я всегда чувствовала себя в безопасности в нашем районе, но теперь мне действительно страшно", - призналась супруга Кунца.

Сообщается, что в отношении украинской пары возбуждено уголовное дело в Швейцарии.