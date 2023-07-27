Что случилось за день: главные события 27 июля, фото: скриншот из видео

27 июля 2023 года в Алтайском крае случилась трагедия. Вертолёт Ми-8 потерпел крушение, зацепившись за линии электропередач. Рухнувшее воздушное судно сразу загорелось. Погибли четыре человека, ещё десять были госпитализированы.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ заметно активизировались, особенно - на Запорожском направлении. Однако попытки противника прорвать оборону российской армии закончились провалом - неонацисты отступили, потеряв большое количество людей и техники.

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, обвинивший США в подрыве российских газопроводов Nord Stream, заявил о ключевой роли Вашингтона в планировании обеих атак Украины на Крымский мост.

Также Хершу удалось выяснить, что в рамках зерновой сделки Украина перевозила наркотики в Европу, пряча нелегальный товар среди продовольствия. Также журналист указывает и на другие нелегальные товары, утекавшие таким образом в ЕС.

В Нигере, где мятежники взяли в плен президента Мохамеда Базума, командование официальных вооружённых сил заявило о своей солидарности с восставшими. Это решение в ВС Нигера объяснили желанием избежать кровопролития и призвали другие страны не вмешиваться.