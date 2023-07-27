«Она выглядит на 25»: поклонники раскритиковали Оксану Самойлову за макияж дочери Фото: из соцсетей

Популярный блогер Оксана Самойлова часто делится со своими подписчиками не только своими фотографиями, но и снимками детей. Часто поклонники восхищаются дочерьми, но одна из последних фото вызвала у людей неоднозначную реакцию.

Самойлова выложила фото своей 12-летней дочери Ариелы, поздравив ее в день рождения.

Та самая фотография Ариелы Фото: из соцсетей

— Я была рядом, когда ты делала свои первые шаги, когда ты первый раз пошла в школу, когда ты была счастлива, когда ты сильно грустила, когда смеялась до слез, когда ты первый раз разочаровывалась и так горько плакала, когда ты сияла от вдохновения, и еще 4380 дней я была рядом, — говорится в подписи к фотографии.

Люди же начали не только поздравлять Ариелу с днем рождения, но и отмечать, что ее макияж «слишком взрослый». Некоторые и вовсе писали, что 12-летняя девочка с макияжем выглядит на 25 лет.

— Ну зачем так! Это же ребенок, продлите детство. Выглядит как женщина 25-30 лет, — не стесняясь подчеркнул один из поклонников Самойловой.

Ранее KP.RU рассказывал, что дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой избили в школе. На нее напал мальчик из параллельного класса и нанес ей несколько ударов, после чего родители обсудили произошедшее с учителями элитного учебного заведения и решили конфликт.