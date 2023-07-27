"Когда все отдыхали, я вкалывала": Наташа Королева рассказала, на что она пошла ради импортной одежды

Певица Наташа Королева в детстве выступала на елках, чтобы купить себе импортную одежду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наташа Королева стала работать и зарабатывать на жизнь еще будучи школьницей. Пока ее одноклассники отдыхали на зимних каникулах, певица выступала на елках, чтобы купить себе импортную одежду.

"Когда все мои одноклассники отдыхали, я вкалывала: выступала на елках - и заработала приличные деньги", - рассказала Королева в интервью изданию 7Дней.

Исполнительница хитов "Желтые тюльпаны" и "Маленькая страна", будучи ученицей восьмого класса, ежедневно на новогодних каникулах давала по три концерта в течение 10 дней. За каждый выход ей платили по 5,50 рубля. В итоге Королева накопила 150 рублей и купила себе у торговавших на улице "из-под полы" фарцовщиков финскую дутую курточку.

"Она была такая красивая, яркая-красно-оранжевая, с белыми полосками. Я отдала за куртку почти весь новогодний гонорар - 150 рублей! Зато стала самой модной девочкой в классе", - вспоминает Королева.

При этом, по словам Королевой, страсть к брендированным вещам ее совсем не испортила. "К брендам и логотипам отношусь совершенно спокойно. Даже когда в 16 лет первый раз полетела в Америку, шмоток купила немного", - заключила певица.

Ранее KP.RU рассказал, как Наташа Королева проводит свой летний отпуск в санатории.