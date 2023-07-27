Депутат Бессараб выступила против выплат родителям первосентябрьского капитала Фото: Евгения ГУСЕВА

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов оценила введение в России «первосентябрьского капитала». Депутат высказала свое несогласие с инициативой. Она отметила, что выплачивать деньги поголовно всем родителям школьников неправильно.

По мнению депутата, необходимо выплачивать такую помощь только тем, кто действительно нуждается в ней и отвечает критериям. То есть, помощь должна быт адресной – только людям, которые в ней нуждаются.

- Есть люди, у которых объективно достаточно высокие доходы, и 25 процентов от средней зарплаты для них будет небольшая сумма. А для других же она будет объективно необходимой, — отметила депутат в беседе с Lenta.ru.

Сейчас в России уже около десяти миллионов семей с детьми получают соответствующую помощь. Речь идет про единые детские пособия и такую помощь депутат назвала более правильным решением.

Единое пособие можно только при небольшом достатке. Если он ниже прожиточного минимума (14 375 рублей) на члена семьи, значит пособие причитается.

Сумма при этом зависит от уровня нуждаемости. В самом сложном случае она составит 100% от прожиточного минимума (ПМ) по региону, при менее трудных обстоятельствах — 70% или 50%, сообщает Пятый канал.

Почти каждый пятый родитель рассматривает перевод детей на домашнее обучение в связи с недостаточностью школьной программы для полноценных знаний, сообщает "Газета.ru".

Тем временем, в России появится ГОСТ на школьную форму. Во II полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на одежду для детей. Сейчас документ в стадии разработки, сообщает газета "Известия".