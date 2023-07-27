Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: страны Африки не доверяют Евросоюзу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Африки не доверяют Евросоюзу, поскольку они понимают, что Брюссель заинтересован только собственной выгодой. Об этом рассказали РИА Новости со слов бывшей главы Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

— Африканские страны не доверяют ЕС, так как понимают, что Брюссель руководствуется только своими интересами, особенно в области регулирования миграционных потоков, — подчеркнула Кнайсль.

Она также напомнила, что принимала участие в саммите «ЕС - Африка» в 2018 году, когда обсуждался миграционный вопрос, но по итогу все сводилось к попыткам удержать мигрантов из некоторых стран на родине.

По ее словам, теперь руководство Евросоюза заключает подобные контракты по мигрантам с Марокко, Тунисом и Египтом.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Африка отказалась сотрудничать с Западом, который хотел записать весь континент в антироссийские союзники.