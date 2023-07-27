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НовостиПроисшествия27 июля 2023 15:58

Голый мужчина пробрался в детский сад в Астрахани

Полиция задержала голого мужчину на территории детсада в Астрахани
Роман ПОЛОСИКОВ
Голый мужчина пробрался в детский сад в Астрахани

Голый мужчина пробрался в детский сад в Астрахани

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники полиции задержали голого мужчину, который пробрался на территорию детского сада в Астрахани. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

— Прокуратура области организовала проверку по факту нахождения мужчины без одежды на территории детского сада, — отметили в прокуратуре.

Сейчас задержанного допрашивают сотрудники правопорядка. В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдению безопасности образовательного учреждения. Помимо этого, проверят полноту принятых мер для защиты нравственности несовершеннолетних.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре голый мужчина напал на людей в одном из дворов. Он пытался ударить несколько человек, но ни одна из попыток не снискала успеха. Люди поняли, что буйный житель не представляет особой угрозы, и оставили его в покое. Уже позже появилось видео, на котором этому же голому мужчине задают вопрос о разбитой им машине.