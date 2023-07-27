Адвокатов Трампа предупредили о подготовке новых обвинений против экс-президента Фото: REUTERS

27 июля 2023 года адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа встретились с представителями прокуратуры, которые предупредили защитников о подготовке новых обвинений против их клиента. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро встретились с прокурорами в офисе спецпрокурора Джека Смита... Адвокатам сказали ожидать обвинения», - говорится в сообщении.

Спецпрокурор Смит курирует на федеральном уровне все дела, касающиеся Дональда Трампа. Известно, что возле здания суда в Вашингтоне собралось множество журналистов. Ожидается, что жюри присяжных утвердит в четверг обвинения против экс-президента, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание, выступая против победы Джо Байдена на выборах.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп назвал Байдена наиболее коррумпированным из всех президентов США, которые когда-либо были в истории.