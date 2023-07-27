Врач назвал причины появления аденоидов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru заявил, что главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, а также неправильное лечение и несвоевременное обращение к экспертам.

Зайцев заявил, что часто тип черепа просто расположен к аденоидам и с этим уже ничего не сделаешь, поскольку это было заложено природой.

«Неправильное лечение, несвоевременное обращение, манкирование ситуации либо умышленное, либо из-за недопонимания серьезности процесса, самостоятельное лечение», - заявил специалист.

Эксперт предупредил, что первая степень аденоидов переходит во вторую, которая переходит в третью, а это уже неуправляемая ситуация, когда врач не справляется в клинике. По его словам, в таком случае речь уже идет об удалении аденоидов, однако он призвал «дать шанс ребенку на восстановление не хирургическим путем при помощи препаратов и процедур в клинике».