Врач Малиновская: вишня помогает бороться с последствиями COVID-19

Врач Малиновская: вишневая наливка помогает бороться с последствием COVID-19 Фото: pixabay.com

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что в лечении последствий коронавирусной инфекции может помочь вишня.

По словам эксперта для борьбы с последствиями могут подойти джемы, компоты, а также выпечка и даже домашняя наливка из сезонной ягоды. Однако, Малиновская предупредила, что употреблять вишню необходимо в меру.

«Наиболее полезно употребление свежей вишни. Приветствуются компоты, джемы и даже выпечка с витаминной начинкой. А вишенкой на торте для гурманов может стать домашняя наливка из сезонной ягоды. Главное - в меру», - заявила эксперт

Физиотерапевт отметила, что вишня препятствует тромбообразованию, которое считают частым последствием коронавирусной инфекции. Как уточнила врач, при тромбозе образуется определенный сгусток крови, часть которого может оторваться, начиная мигрировать по организму, что является крайне опасно и может привести к развитию ишемического инсульта, инфаркту миокарда, а также к гангрене, некрозу кишки и даже к летальному исходу.