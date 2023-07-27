На малой родине Брежнева демонтировали его бюст Фото: РИА Новости

На малой родине генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, в городе Каменское Днепропетровской области, демонтировали его памятник, установленный еще в 1976 году. Об этом рассказали в украинском издании «Страна».

— В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы, — говорится в публикации.

Также стало известно, что бюст будет перенесен на территорию музея истории города.

Напомним, что ранее Киевский городской совет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. При этом именно Брежнев был первым, кто был удостоен этого звания.

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