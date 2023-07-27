Захарова: Россия планирует открыть новые посольства в странах Африки, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии гуманитарного и экономического форума Россия - Африка, заявила о планах РФ открыть несколько новых посольств на территории ряда африканских государств.

«Мы планируем открыть большее количество российских посольств на Африканском континенте. Сейчас мы ведем переговоры на этот счет», - заявила Захарова.

О каких конкретно государствах идёт речь, Захарова уточнять не стала, однако пообещала журналистам, что как только переговоры будут завершены, и стороны пожмут друг другу руки, список стран с новыми посольствами России будет обязательно оглашён.

Также во время форума выступил президент России Владимир Путин, предложивший открыть на территории африканских государств школы, где будут преподавать на русском языке, и обучать ему же.

Ранее KP.RU сообщил, что военного присутствия России на территории Африки нет - все войска, которые Москва направляет на континент, прибывают туда по согласию местных правительств, и по их просьбам в обеспечении региональной безопасности.