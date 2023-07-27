Хирург назвал симптомы гангрены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-хирург, доктор медицинских наук Тигран Бохян в беседе с РИАМО рассказал о гангрене, которая является серьезным заболеванием и характеризуется гибелью тканей, предупредив, что такой недуг можно не заметить до критического состояния.

Как отметил врач, изначально гангрену можно не заметить, однако со временем появляются такие симптомы, как боль в области поражения, а также отек пораженной области, в том числе появление язв или ран, которые не заживают очень долго.

По его словам, начало гангрены можно определить еще по двум признакам, среди которых изменение цвета кожи в пораженной области (она может стать бледной или черной), а также гнойные выделениям из раны.

«Кожные покровы темнеют, конечность иссушается, по объему становится меньше, чем непораженная конечность. Также пропадает пульс на сосудах пораженной конечности», - сообщил специалист.

Ранее телеканал «360» рассказал, как 35-летний житель Техаса лишился рук из-за распространения сыпного тифа после укуса блохи. Когда американец попал в больницу, то прошел 11-дневный курс интенсивной терапии, после которого ему стало лучше, но ряд препаратов вызвали у него сухую гангрену конечностей. Врачи не смогли устранить недуг и ампутировали обе руки до предплечья, а также часть стопы.