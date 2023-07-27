В Конгрессе призвали Байдена ограничить военную помощь Украине

Конгрессмен Оглс призвал Байдена доказать, что помощь Киеву не получают неонацисты Фото: REUTERS

Конгрессмен от республиканской партии США Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Киеву, пока президент страны Джо Байден не предоставит доказательства, что Украина не передает выделенные им средства неонацистским формированиям.

Данный законопроект Эндрю Оглс внес на рассмотрение Конгресса США. Текст приводит Lenta.Ru.

Отмечается, что конгрессмен предлагает ввести запрет на помощь Киеву до тех пор, пока не будет доказано, что «правительство Украины не предоставляет финансирование, оборудование, обучение, топливо или другие виды помощи Русскому добровольческому корпусу*, батальону «Азов»* или любой другой неонацистской милиции»

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT заявил, что наступление украинских войск фактически провалилось и теперь Киеву это необходимо чем-то оправдать, а Вашингтону «не упасть в грязь лицом».

Тем временем, итальянец Энрико Феста рассказал телеканалу «360», что все больше жителей страны выступают против поддержки Украины.

*Организации признаны в России террористическими и запрещены