Захарова заявила, что встречи Путина с главами стран Африки длились дольше графика

Захарова заявила, что встречи Путина с главами стран Африки длилась дольше графика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Владимир Путин проводил встречи с лидерами африканских стран дольше графика. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на саммите «Россия - Африка».

— Встречи российского президента Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались дольше графика, российский лидер старался уделить коллегам больше времени, — отметила Захарова.

Ранее во время саммита Владимир Путин назвал важным расширение авиасообщения со всеми странами Африки. Президент также подчеркнул важность развития партнерских связей и сотрудничества во многих сферах, включая образование, экономику и информационные технологии.

Также глава государства заявил, что уже в скором времени Россия и Африка могут радикально увеличить товарооборот.