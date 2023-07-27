Названы особенности техосмотра в 2023 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году требования по проверке технического состояния машины и мотоциклов имеют ряд особенностей. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на данные Роскачества, где подчеркнули, что техосмотр является обязательным, если ставить на учет автомобиль старше четырех лет.

«Автомобили и мотоциклы, находящиеся в частной собственности у физических лиц, далеко не всегда нужно подвергать процедуре техосмотра. Но только в том случае, если владельцы не используют их в своем бизнесе, не предоставляют услуги по перевозке пассажиров», - отметили в ведомстве.

Для не прошедших техосмотр с 1 марта прошлого года предусматривается наказание в виде 2 тысяч рублей, который могут выставлять в том числе по камерам видеофиксации. Тем не менее водители может оспорить взыскание.

Прохождение техосмотра в январе этого года подорожало. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила минимальную стоимость ТО для легковых машин в размере 913 рублей.

Как сообщал телеканал «360», туристический эксперт Юлия Зырина рекомендовала пройти техосмотр перед длинным путешествием на авто