Больше половины россиян сомневаются, что покупают оригинальную брендовую вещь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство россиян сомневаются, что покупают действительно брендовые вещи. Таковы результаты опроса, проведенного платформой онлайн-шопинга Brandly совместно с IT-компанией по маркетинговым исследованиям OMI. Исследование показало, что чаще приобретают покупатели приобретают неоригинальную продукцию. Однако, причина этого не заключается в желании сэкономить, а в том, что они не могут проверить подлинность товара.

Только 20% уверены в официальном происхождении купленных товаров, а всего 3% полагают, что смогут легко определить реплику, пишет Ридус.

Больше всего сомнений в адрес обуви. Более половины (52%) респондентов не уверены в том, что носят оригинальные ботинки и туфли, и допускают возможность приобретения подделки.

Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге только 20% опрошенных готовы осознанно приобретать подделки, в то время как в городах с населением 500 тысяч человек и меньше этот процент составляет 36%.

Мужчины более уверены в своих навыках по поиску настоящей брендовой продукции, чем женщины. 25% мужчин доверяют своим знаниям в этой области, в то время как только 15% женщин делают то же самое.

Но большинство (40%) сомневаются, что им удастся отличить оригинал от подделки. А 41% вовсе не понимают,к ак это сделать.

55% респондентов предпочитают приобретать обувь в известных магазинах или торговых центрах, 35% доверяют интернет-платформам с поставками напрямую из магазина. Только 14% опрошенных верят, что оригинал можно купить на маркетплейсах.