Психолог рассказала, как вдохновить ребенка на чтение списка произведений на лето Фото: Shutterstock

Психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что делать если ребенок откладывает или отказывается читать произведения из списка заданной на лето литературы.

Эксперт посоветовала родителям включиться в изучение школьной программы, после чего приобщить к этому занятию и ребенка.

«Предложите ребенку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература», - сказала специалист.

Гришина также рекомендовала рассказать ребенку о практике дописывания и переписывания глав книги, что способно послужить дополнительной мотивацией к знакомству с произведением. По ее словам, по мотивам книги можно устроить семейную театральную постановку или же и вовсе снять кино. Кроме того, специалист предложила - отвезите школьника на отдых без интернета.

Главный библиотекарь, психолог детской библиотеки № 145 Екатерина Рудина рассказала, какие книги лучше подойдут для детского чтения. Как писал Life.ru, по словам эксперта, знакомство с литературой можно начинать с книг Свена Нурдквиста про добродушного старика Петсона и его котенка, а также с классической истории о няне Мэри Поппинс.