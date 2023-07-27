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НовостиОбщество27 июля 2023 17:39

Психолог рассказала, как вдохновить ребенка на чтение списка произведений на лето

Психолог Гришина: чтобы ребенок начал читать книги, устройте театральную постановку
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог рассказала, как вдохновить ребенка на чтение списка произведений на лето

Психолог рассказала, как вдохновить ребенка на чтение списка произведений на лето

Фото: Shutterstock

Психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что делать если ребенок откладывает или отказывается читать произведения из списка заданной на лето литературы.

Эксперт посоветовала родителям включиться в изучение школьной программы, после чего приобщить к этому занятию и ребенка.

«Предложите ребенку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература», - сказала специалист.

Гришина также рекомендовала рассказать ребенку о практике дописывания и переписывания глав книги, что способно послужить дополнительной мотивацией к знакомству с произведением. По ее словам, по мотивам книги можно устроить семейную театральную постановку или же и вовсе снять кино. Кроме того, специалист предложила - отвезите школьника на отдых без интернета.

Главный библиотекарь, психолог детской библиотеки № 145 Екатерина Рудина рассказала, какие книги лучше подойдут для детского чтения. Как писал Life.ru, по словам эксперта, знакомство с литературой можно начинать с книг Свена Нурдквиста про добродушного старика Петсона и его котенка, а также с классической истории о няне Мэри Поппинс.