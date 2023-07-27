В Греции из-за лесного пожара загорелся склад боеприпасов Фото: REUTERS

Из-за лесного пожара в Греции загорелся склад боеприпасов неподалеку от города Неа-Анхиалос. В результате пожара там прозвучало несколько взрывов. Об этом рассказали на телеканале ERT-1.

В генеральном штабе национальной обороны Греции подтвердили возгорание на складе ВВС, где располагается 111-е боевое крыло истребителей F-16.

Отмечается, что в результате взрывов несколько человек получили ранения осколками разбитых стекол. Некоторые из жителей самостоятельно покидают место инцидента, а для помощи пострадавшим на место происшествия выехали четыре машины скорой помощи.

Напомним, что ранее эксперты отмечали, что из-за большого количества лесных пожаров в столице Греции Афинах, город буквально может превратиться в пустыню. По мнению специалистов, если в 2023 или в 2024 годах пожар уничтожит лесные массивы на горе Парнита, то опустынивание территории начнется в то же время.