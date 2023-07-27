Глава Уганды предложил компаниям из РФ осваивать нефтяные месторождения в Африке Фото: REUTERS

Во время встречи с Владимиром Путиным президент Уганды Йовери Кагута Мусевени предложил российским компаниям принять участие в освоении нефтяных месторождений на востоке Африки.

— Мы предлагаем новые сферы сотрудничества, в области переработки и освоении нефтяных месторождений. Мы хотим экспортировать, а также перерабатывать для рынка Восточной Африки, — заявил глава Уганды.

Он также предложил компаниям из России принимать участие в разведке, чтобы обнаружить еще больше нефти. Помимо этого он выразил заинтересованность Уганды в сотрудничестве с Россией в космической сфере, а также в области спутников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Владимир Путин проводил встречи с президентами африканских стран дольше графика, поскольку хотел уделить им как можно больше времени.