Россияне рассказали, что им больше всего нравится на даче Фото: Александр СИДОРЕНКО

Аналитики «ВсеИнструменты.ру» выяснили, чем любят заниматься россияне на даче. Согласно результатам опроса, большинству граждан (33%) нравится готовить еду на открытом огне. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Данные опроса показывают, что 31% россиян ездят за город, чтобы просто отдохнуть, 19% респондентов заявили, что едут на дачу выращивать культуры и ухаживать за огородом. Кроме того, 18% опрошенных предпочитают заниматься автомобильными работами, а 15% - спортом.

Примерно треть респондентов (37%) назвали самым главным для них на даче обустройство теплого дома, 23% считают необходимым иметь гараж, а 19% — теплый душ.

Исследования СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home, опубликованные «Известиями», показали, что во время отдыха на даче россиян больше всего тревожат укусы комаров и жужжание различных насекомых.

Life.ru опубликовал результаты другого опроса, проведенного «Авито Услуги». Он показал, что 57% россиян в возрасте от 25 до 34 лет хотели бы иметь собственную дачу.