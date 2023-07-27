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НовостиОбщество27 июля 2023 18:06

Россияне рассказали, что им больше всего нравится на даче

«ВсеИнструменты.ру»: россияне на даче больше всего любят готовить еду на огне
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россияне рассказали, что им больше всего нравится на даче

Россияне рассказали, что им больше всего нравится на даче

Фото: Александр СИДОРЕНКО

Аналитики «ВсеИнструменты.ру» выяснили, чем любят заниматься россияне на даче. Согласно результатам опроса, большинству граждан (33%) нравится готовить еду на открытом огне. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Данные опроса показывают, что 31% россиян ездят за город, чтобы просто отдохнуть, 19% респондентов заявили, что едут на дачу выращивать культуры и ухаживать за огородом. Кроме того, 18% опрошенных предпочитают заниматься автомобильными работами, а 15% - спортом.

Примерно треть респондентов (37%) назвали самым главным для них на даче обустройство теплого дома, 23% считают необходимым иметь гараж, а 19% — теплый душ.

Исследования СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home, опубликованные «Известиями», показали, что во время отдыха на даче россиян больше всего тревожат укусы комаров и жужжание различных насекомых.

Life.ru опубликовал результаты другого опроса, проведенного «Авито Услуги». Он показал, что 57% россиян в возрасте от 25 до 34 лет хотели бы иметь собственную дачу.