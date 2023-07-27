Путин подарил президенту Зимбабве Мнангагве вертолет Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет. Уже вскоре его доставят в страну назначения. Об этом рассказали в Мининформации африканского государства.

— Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве, — подчеркнули в Twitter-аккаунте африканского ведомства.

Фото: Twitter-аккаунт Министерства информации Зимбабве

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вертолет был подарен главе Зимбабве еще в прошлом году.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия начнет бесплатные поставки зерна в страны Африки в ближайшие 3-4 месяца. Он подчеркнул, что Зимбабве, Сомали, Буркина-Фасо и Эритрея получат от 25 до 50 тысяч тонн зерна на безвозмездной основе. Также он подчеркнул, что Россия будет способствовать справедливому распределению ресурсов.