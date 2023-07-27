«Она пришла с охраной»: Константин Богомолов рассказал о первом свидании с Ксенией Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов вспомнил о необычном первом свидании со своей супругой. Известная телеведущая пришла на него не одна, а в сопровождении охраны. Этим воспоминанием он поделился с Татьяной Навкой в ходе интервью для проекта «Команда».

— Мы встретились, она пришла с охранниками. Мы пошли гулять. У меня был шок, когда она стала выходить из привычной зоны, — поведал Богомолов, слова которого привело издание «StarHit».

Он также вспомнил и момент их первого общения, когда сам Константин написал Ксении Собчак сообщение, в котором похвалил ее новую фотографию в соцсетях. После этого сообщения Собчак в ответ написала, что давно ждала, когда мужчина ей напишет. Именно с этого и начались отношения нынешних супругов.

Ранее KP.RU рассказывал, что Богомолов подарил Собчак кольцо, которое стоит почти четыре миллиона рублей. Такой подарок случился уже после Международного женского дня, поскольку ее супруг не любит эту дату из-за суеты вокруг праздника.