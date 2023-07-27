Путин: КНДР твердо поддерживает проведение спецоперации на Украине Фото: REUTERS

В поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну от Владимира Путина, российский лидер отметил твердую поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сказано в тексте поздравления с 70-летием победы в Корейской войне, опубликованного на сайте Кремля.

— Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, — говорится в поздравительной телеграмме президента России.

Также Владимир Путин отметил что весомый вклад в победу корейского народа внесли и сражающиеся с ними плечом к плечу советские военнослужащие. Во время боевых действий они совершили десятки тысяч вылетов. Российский лидер добавил, что корейский народ в годы войны продемонстрировал массовый героизм.