Пропавшую 8-летнюю девочку в Екатеринбурге нашли живой в общежитии

«Она была напугана»: Пропавшую в Екатеринбурге 8-летнюю девочку нашли в общежитии Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге нашли пропавшую 26 июля 8-летнюю девочку Киру. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Свердловской области.

— Где всё это время и с кем находилась Кира, и не стала ли она объектом преступления, сыщики и следователи устанавливают, — подчеркнул начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.

Отмечается, что на поиски 8-летней девочки вышло около 350 человек, среди которых были сотрудники полиции и волонтеры. Искали пропавшую на железнодорожных станциях, в торговых центрах, на детских площадках и в других местах. Девочку доставили в отделение для допроса в присутствии родителей.

Напомним, что на поиски девочки вышли не только сотрудники полиции, но и волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв». Кира ушла гулять во двор еще утром 26 июля и с тех пор она не возвращалась домой. Ранее девочка никогда не пропадала.