На форуме «Россия - Африка» обсудили финансовую безопасность Фото: REUTERS

В ходе форума «Россия - Африка» прошла панельная дискуссия в которой обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе мероприятия.

Участие в дискуссии принял директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а в качестве спикера выступил статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд. Банк России представил Илья Ясинский, а также участие в мероприятии принял первый замдиректора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Олег Иванов.

Помимо российских специалистов, в дискуссии принимали участие их коллеги из стран Африки. Одним из главных вопросов была проблема использования новых финансовых и информационных технологий в преступных целях в России и африканских странах.

Также поднимались вопросы телефонного мошенничества и отмывания денег через криптовалюту.

— У России и африканских стран есть отличная возможность продемонстрировать пример профессионального сотрудничества, когда политическая повестка не ставится выше интересов безопасности, в том числе финансовой безопасности, — подчеркнул Герман Негляд.

По итогу мероприятия, все участники были солидарны с тем, что безопасность любого государства не может обеспечиваться без международного взаимодействия. Именно поэтому профильным ведомствам нужно объединять усилия в этой сфере.