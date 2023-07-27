Мэрии Москвы и Каракаса планируют объявить столицы стран городами-побратимами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрии Москвы и Каракаса планируют объявить столицы стран городами-побратимами, а также расширяют сотрудничество, об этом ТАСС сообщила мэр Каракаса Кармен Мелендес.

«Мы высоко ценим союз России с Венесуэлой, и на встречах ...обсуждались вопросы обмена опытом и подготовки соглашения о дальнейшем расширении сотрудничества», - сообщила Мелендес.

Она уточнила, что в конце сентября - начале октября в Венесуэлу должна прибыть делегация мэрии российской столицы для заключения договора о провозглашении Москвы и Каракаса городами-побратимами.

«Россия оказывала нам помощь в самые трудные времена блокады со стороны США и стран ЕС, …что было неоценимой помощью венесуэльцам», - подчеркнула глава Каракаса.

Как писал сайт KP.RU, 29 мая президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать страной-участницей БРИКС.

Он отметил, что если Венесуэлу спросят о желании присоединиться к БРИКС, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение новой глобальной политики.

По словам Мадуро, данное объединение трансформируется в «большой магнит для желающих другого мира и кооперации».

Напомним, в марте президент Венесуэлы Мадуро заявил, что США и НАТО пытаются загнать Россию в угол, чтобы добиться эскалации конфликта с Украиной, а также довести эту войну до ядерного уровня.