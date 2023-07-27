Медведев с иронией назвал слушания конгресса США по НЛО паранойей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с иронией заявил, что в США вновь идут параноидальные поиски инопланетян.

Медведев прокомментировал слушания в конгрессе США по НЛО, где ранее экс-сотрудник разведки Дэвид Граш утверждал, что Белый дом обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией»,- написал Медведев.

Он пошутил, «ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!». При этом политик сопроводил публикацию карикатурами Джо Байдена, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Дмитрий Медведев заявил, что противостояние между различными частями мира, которое наблюдается в настоящее время, продлится десятилетия и будет только усугубляться.

По его словам, тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия.

Также Медведев назвал две причины того, что ядерный сценарий может осуществиться. Во-первых, это наличие спровоцированного Западом противостояния намного более серьезного, чем в период Карибского кризиса. Второй причиной политик назвал то, что ядерное оружие уже однажды было применено США в Японии и, соответственно, западные страны не ощущают табу на его дальнейшее применение.