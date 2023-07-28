Демократическая Республика Конго заявила о вторжении армии Руанды Фото: REUTERS

Армия Руанды нарушила границы Демократической Республики Конго (ДРК), об этом сообщили вооруженные силы республики.

«Силы обороны Руанды… в четверг, 27 июля, в 9:00 пересекли конголезскую границу, чтобы продолжить попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности нашей страны», - говорится в коммюнике, опубликованном в соцсетях.

В сообщении отметили, что в ответ на «интервенцию» подразделения FARDC атаковали противника и в последовавших столкновениях сумели вытеснить «руандийских террористов» с территории страны.

Как писал сайт KP.RU, в марте в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, вновь прошли пророссийские митинги. Во втором по численности городе Африки люди вышли на улицу с триколорами и портретами президента России Владимира Путина.

Африканцам не нравятся попытки США и Европы навязать континенту свой курс — по сути, новый извод колониализма. Недаром туда зачастили западные политики: в эти дни в Киншасу намеревался приехать Макрон (его-то и встречают манифестанты); месяц назад здесь впервые побывал Папа Римский Франциск, а семь месяцев назад — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Между тем в самой ДРК ситуация крайне сложная, в диких джунглях на северо-востоке орудуют сепаратистские группировки наподобие бригады «М23», периодически устраивающей теракты.

Напомним, 27 июля замминистра строительства РФ Никита Стасишин на форуме «Россия-Африка 2023» рассказал, что Россия и Конго обсуждают реализацию ряда совместных проектов, касающихся развития городской среды и умного города.