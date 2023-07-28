CLAE: Запад устал от необдуманных действий Зеленского и поражений ВСУ Фото: REUTERS

Запад устал от необдуманных действий Зеленского и постоянных поражений ВСУ, об этом написало издание Centro Latinoamericano de Analisis Estrategico.

«Союзники уже сыты по горло безответственными выходками Зеленского», - говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что американцы и европейцы переживают не лучшие времена, поскольку украинский конфликт сильно истощил их экономики. Более того, есть вероятность, что единство ЕС начнет разрушаться в случае затягивания кризиса, указывается в публикации.

Газета приходит к выводу, что украинской армии так и не удалось достичь успехов в ходе наступления, а происходящие на фронте выглядит как «военное поражение комика Зеленского и его ставленников из США и НАТО».

Как писал сайт KP.RU, 27 июля президент России Владимир Путин заявил, что украинские потери во время последней попытки наступления превысили более двух сотен человек. Со стороны Вооружённых сил РФ также есть потери, но они в разы меньше, чем у ВСУ.

«Кроме боевой техники, у противника очень большие потери - свыше 200 человек. К сожалению, не обошлось без потерь у нас, но разница колоссальная, в разы», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что потери России ниже украинских более чем в десять раз, и заявил, что все события последних суток в зоне СВО - это пример массового героизма российских военнослужащих.

Кроме того, президент России высказался об украинском контрнаступлении и отметил, что ВСУ не имели успехов ни на одном из участков, понесли большие потери.