Путин планирует встретиться с президентами ЦАР и Камеруна 28 июля Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 28 июля на саммите Россия-Африка продолжит серию переговоров с лидерами африканских стран, как ожидается, он встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.

Кроме того, в планах встреча Путина с председателем президентского совета Ливии и еще одно выступление на форуме.

Как писал сайт KP.RU, 27 июля президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что Москва готова поделиться с африканскими странами интеграционным опытом по линии Союзного государства России и Белоруссии.

Путин указал на заинтересованность Москвы во взаимодействии со всеми интеграционными структурами в Африки, в том числе ЕАЭС и зоной свободной торговли Африканского союза.

Также замминистра строительства РФ Никита Стасишин на форуме «Россия-Африка 2023» рассказал, что Россия и Конго обсуждают реализацию ряда совместных проектов, касающихся развития городской среды и умного города.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии гуманитарного и экономического форума Россия - Африка, заявила о планах РФ открыть несколько новых посольств на территории ряда африканских государств.