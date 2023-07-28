Politico: США планируют отправить танки Abrams на Украину в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом планирует поставить танки Abrams на Украину в сентябре, об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

Издание отметило, что в августе США планируют отправить несколько танков такого типа в Германию, где они пройдут модернизацию.

По завершении этого процесса, первая партия Abrams поступит на Украину в следующем же месяце.

По данным газеты, перед тем, как Abrams поступят на поле боя, украинские военные должны пройти примерно 10-недельный курс подготовки. Предположительно уже в августе оно будет завершено.

Как писал сайт KP.RU, еще в январе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил. Если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты отказываются использовать западные танки, поскольку они горят лучше, чем советская техника.

Российский лидер отметил, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти западные танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя.

По его словам, горит такая техника куда лучше, чем известный танк советского производства Т-72.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал, что российские войска с 4 июня текущего года уничтожили 311 танков ВСУ, большинство из которых были западными.