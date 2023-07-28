США и Италия намерены оказывать долгосрочную военную и иную помощь Киеву Фото: REUTERS

США и Италия намерены оказывать долгосрочную военную и иную помощь Киеву, об этом говорится в распространенном совместном заявлении лидеров двух стран.

«США и Италия намерены продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине столько, сколько потребуется…», - говорится в заявлении.

Помимо этого, президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджи Мелони согласились с необходимостью устранить глобальные последствия украинского конфликта.

Как писал сайт KP.RU, 27 июля конгрессмен-республиканец Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Киеву, пока президент страны Джо Байден не предоставит доказательства, что Украина не передает выделенные им средства неонацистским формированиям.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что наступление украинских войск фактически провалилось и теперь Киеву это необходимо чем-то оправдать, а Вашингтону «не упасть в грязь лицом».

Тем временем, итальянец Энрико Феста рассказал, что все больше жителей страны выступают против поддержки Украины.

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