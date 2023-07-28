Рогов сообщил о нанесении ударов беспилотниками ВС РФ по городу Запорожье Фото: REUTERS

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о нанесении беспилотными летательными аппаратами «Герань» Вооруженных сил России по оккупированным ВСУ городам Запорожье и Вольнянску

«Над временно оккупированным нацистами городом Запорожьем и в ближайшем пригороде - Вольнянске готовится расцвести «Герань»...», - написал Рогов.

Кроме того, Рогов заявил, что вечером, 27 июля, во временно оккупированном городе Запорожье прозвучала серия взрывов.

Он отметил, что по традиции, воздушная тревога заработала только после взрывов.

По его данным, русским «Искандером» на заводе «Запорожсталь» был поражён цех по ремонту бронетехники. Танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского фронтов.

Как писал сайт KP.RU, ночью, 27 июля, серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины.

Ранее в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, этой же ночью взрывы звучали и в Харькове.

Напомним, Рогов сообщал, что 26 июля в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и Львовской областях Украины прогремели взрывы.

Он отметил, что наибольшую опасность для мирного населения Украины представляют системы противовоздушной обороны, которые активно пытаются сбить российские ракеты.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.