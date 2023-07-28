Антонов: Поставки кассетных боеприпасов Киеву бьют по остаткам отношений РФ и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки кассетных боеприпасов Киеву бьют по остаткам отношений между Россией и США, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Что касается российско-американских отношений, их практически сегодня уже нет - остались какие-то крохи», - отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что РФ, разумеется, будет учитывать этот антироссийский шаг администрации в своей работе с Вашингтоном.

Как писал сайт KP.RU, 7 июля президент США Джо Байден дал «добро» на передачу Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов.

В статье издания 19FortyFive доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис назвал ошибкой решение США передать украинской армии кассетные боеприпасы.

Он подчеркнул, что таким образом, Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили Байдена в том, что он нанес непрошеный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов.

16 июля президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия на фоне поставок ВСУ кассетных боеприпасов со стороны США.

Российский лидер отметил, что у России еще не было необходимости применять кассетные боеприпасы, но если их будут использовать против нас, мы имеем право на зеркальные действия.

Также Путин уточнил, что у России есть «достаточный запас» подобного типа боеприпасов.